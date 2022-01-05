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Diyarbakır’da esnaf yüzde 20 indirime gitti, toptancılarında zamları geri çekmesini talep etti

İHA

Diyarbakır’da esnaf yüzde 20 indirime gitti, toptancılarında zamları geri çekmesini talep etti

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Haşim Elkaan, dolar kurunun aşağı çekilmesi sonrası toptancıların fiyatları düşürmemesine tepki göstererek, “Bazı işletmelerimiz zam yapmadı, bazı işletmelerimiz ise yaptıkları yüzde 20’lik zammı geri çekti. Zamları geri çekmemizin sebeplerinden biri de fahiş fiyatlarda ürünlere yapılan zamların da aynı şekilde geri çekmesini talep ediyoruz” dedi.
Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Haşim Elkaan, son yaşanan dolar kuru dalgalanması ve ardından dolar kurunun aşağı çekilmesi sonrası toptancıların fiyatları düşürmemesine tepki gösterdi. Elkaan, dolar kurunun düşmesi sonrası zam yapan işletmelerin yüzde 20 fiyatları tekrar geri çektiğini belirtti. Yaşanan süreç içinde esnafların kullanmış olduğu malzemelerin yüzde 100, yüzde 200, yüzde 500’e varan fiyat artışları yaşandığını ifade etti. Elkaan, “Hükümetin son günlerde almış olduğu tedbir kararı ve doların düşmesi en büyük sevincimiz o yöndeydi. Ama sevincimiz yine kursağımızda kaldı. Kullandığımız malzemeler yine sabit bir şekilde yerine geldi. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Kullandığımız malzemeler yüzde 200, yüzde 300 olması sebebiyle esnaf temsilcisi, esnaf teşkilatı olarak hizmet sektöründe ürettiğimiz ürünlere yüzde 20 zam yaptık. Bu süreç içerisinde yüzde 20 zammı doların düşmesiyle beraber esnaflarımızın birçoğu özellikle tatlı sektöründe olan esnaflarımız ortak bir karar alarak yüzde 20 zammı geri çektik. Zamları geri çekmemizin sebeplerinden biri de fahiş fiyatlarda ürünlere yapılan zamların da aynı şekilde geri çekmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“Denetimlerin gerçek anlamada yapılmasını talep ediyoruz”
Bazı toptancıların stokçuluk ve fırsatçılık yaparak işletmelere malzeme satmadığını ya da olmadığını iddia ettiklerini ileri süren Elkaan, “Bu yönde de hükümetimiz de bazı çalışmalar var. Stokçulara, fırsatçılara yönelik çalışmaları var ama yeterli değil. Toptancılar depolarında mevcut malzemeler olduğu halde bize satmadılar. Halen de satmamaya çalışıyorlar. Bunun tedbirlerini biz esnaf olarak kendi çabalarımızla yapmış olduğumuz zammı yüzde 20 alabilirsek onlarında yapmış olduğu zammı geri alması gerekmektedir. Bunlar da hükümet tarafından da bundan tespit edilip bu zamların tamamıyla geri çekilmesi. Aldığımız ürünler pahalı. Acilen bu konuda tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Malzemeler stokçulardan kaynaklanıyor olabilir, toptancılardan kaynaklı ki o da malum belirli firmalar vardır. Ulusal firmalar ve yerel firmalar var. Denetimler gerçek anlamda sık sık yapılmadı. Biz ilgili kurumlara şunu söylüyorduk, ürün var, ürün satılmıyor. Ama bizi kimse dikkate almadı. Yeterince denetim yapılmadı ve üstü açık yapıldı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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