Diyarbakır´da lüks binalar arasındaki gecekondular yıkıldı



Şeyhmus ÇAKAN-Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, daire fiyatları 1 ile 2 milyon TL arasında değişen lüks binaların arasında kalan 96 gecekondunun yıkımına başlandı. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "Vatandaşımızla el ele, gönül gönüle kentsel dönüşüm faaliyetini hep birlikte başlattık" dedi.

Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Aşağı Karakuyu köyünde yıkılması kararlaştırılan 96 gecekondudan 44´ünün yıkım törenine; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kaymakam Ünal Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak ve kurum ile daire müdürleri katıldı. Yıkımın başladığı bölgede açıklama yapan Vali Karaloğlu, kentin birçok bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen kentsel dönüşüm projeleri olduğunu hatırlatarak, "Diyarbakır´ın 'gecekondu' tabir ettiğimiz plansız yapılaşan, inşaat teknolojisine uyulmadan yapılan çok çarpık mahalleleri var. Sadece burada oturanlar değil bu çevredeki sitelerde oturan vatandaşlarımızdan da sürekli şikayet alıyorduk. Niye burada ahırlar var? Şehrin göbeğinde ahırlar vardı, onlar koku yapıyordu, sinek üretiyordu. Çevredeki siteler de konutlar da çok rahatsızdı. Buradaki vatandaşlarımız da çok rahatsızdı" diye konuştu.

Daire fiyatları 1 ile 2 milyon TL arasında olan binaların arasında kalan gecekonduların yıkıldığını belirten Vali Karaloğlu, "İnsani koşulları daha iyi, yaşam koşulları iyileştirilmiş bölgelerde yaşama hakkı herkesin var. Biz öyle görüyoruz. Diyarbakır'da yaşayan her vatandaşımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Vatandaşlarımız bu bölgede yeni yapılacak konutlarda kalacaklar. 52 dönüm arazinin 25 dönümü yeşil alan park olacak. Sadece 19 dönümünde konut üretilmiş olacak. Bu milletin huzurunu bozmak isteyene gücümüzü kullanırız ama vatandaşa hizmet ederiz. Biz hizmetkarız" dedi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ise 96 yapının tamamen yıkılacağını, ilk etapta 44 yapının yıkımına başlandığını kaydederek, "2006 yılında imar planının yapıldığı, 15 yıldır ruhsatlı yapılaşmanın olduğu bu bölgede bulunan yapılar ve ahırlar kangren haline dönüşmüştür. Yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında bu bölgede bulunan vatandaşlarımızın mağduriyetleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarla yapı kayıt belgesi bulunan 44 hane sahibine 15 bin 800 m2 belediyemize ait arsanın satışı yapılmıştır. Toplam 96 yapının yıkımı yapılacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhums ÇAKAN-Serdar SUNAR

2022-01-05 15:12:37



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