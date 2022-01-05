Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Diyarbakır'da güvenlik toplantısı

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Burak EMEKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında, basına kapalı olarak güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın´ın da eşlik ettiği Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve beraberindekiler, kente gelerek, Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde Emniyet Genel Müdürü Aktaş başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-01-05 16:52:15



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