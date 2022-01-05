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Diyarbakır’ın yeni lezzet noktası 42 kişilik istihdam ile açıldı

İHA

Diyarbakır’ın yeni lezzet noktası 42 kişilik istihdam ile açıldı

Diyarbakır’ın yeni lezzet noktası olan HuQQabaz, 42 kişilik istihdam ile açılışını gerçekleştirdi.
Diyarbakır’ın yeni lezzet noktası olan HuQQabaz, 13. Şubesini Forum Diyarbakır AVM’de açtı. İş insanı Mahir Duraner’in hayata geçirdiği proje, Türk ve dünya mutfağının lezzetleri Diyarbakırlılarla buluşurken, 42 kişiye istihdam sağlandı. Açılış, iş insanları ve basın kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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