Yenişehirli sporcular milli takım yolunda

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından eğitilen Diyarbakırlı Delal ve Mazlum, Atletizm Milli Takımı alt yapısına seçildi.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları yeni bir başarıya daha imza attı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Adana'da düzenlenen Türkiye Kros Şampiyonası'nda Atletizm Milli Takımının Alt Yapısına seçilen Mazlum Tunçer ile Delal Köse’nin her zaman yanında olacaklarını söyledi. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'nün bünyesinde bulunan ve çeşitli spor dallarında yetenekli olan sporcuların ulusal ve uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için tüm destekleri sağladıklarını belirten Başkan Beşikci, "Öncelikli hedefimiz yetenekli çocuk ve gençlerimizi yetenekleri doğrultusunda sporun çeşitli dallarıyla buluşturmak ve bu yönde eğitim vermektir. Sporcu unvanını layıkıyla taşımaları ve ilimizi, ilçemizi temsilen kazandıkları başarılarıyla gurur duymaktır. Türkiye Kros İl İlçe Karmaları ve Kulüpler Kros Şampiyonası'nda U14 Kızlarda Delal Köse, U16 Erkeklerde Mazlum Tunçer, Atletizm Mili Takımının Alt Yapısına seçildiler. Bu sporcularımızın bizlere yaşattıkları bu gurur motivasyonumuzu daha da arttırmaktadır. Sporcularımızın ve azimle çalışan antrenörlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.