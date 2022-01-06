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Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü Diyarbakır’da gofretin içinden çıkan kağıtlar, 10 aylık bebeği canından ediyordu

İHA

Gofretin içinden kağıtlar çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü Diyarbakır’da gofretin içinden çıkan kağıtlar, 10 aylık bebeği canından ediyordu

Diyarbakır’da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle ölümden döndü.
Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden’in eşi Esra Özden, ‘A101 marketinde’ alışverişte bulundu. Özden, evde, aldığı gıdalardan gofreti kızı Esmiray’a verdi. Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf’ın ağlaması üzerine ‘Eti Hoşbeş’ gofreti verdi. Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi. 10 aylık Asaf, annesinin parmağını çocuğunun ağzına koyup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkartarak evladını kurtardı. Özden ailesi, dava açtıklarını belirtirken, firmanın özür mahiyetinde kendilerine Eti’nin ürünlerinden oluşan bir paket gönderdiklerini ve kabul etmediklerini söyledi.
Eşinin marketten gofret alıp eve getirdiğini ifade eden Hikmet Özden, kızı Esmiray’ın gofret istediğini ve annesinin ona aldığı gofreti verdiğini belirtti. Özden, “Kızım gofreti açınca kardeşi yanındaydı gofreti ona verdi. Bir müddet sonra ‘anne anne gel kardeşim boğuluyor’ diye sesleniyor. Annesi gelip baktığında çocuk nefes alamıyor. Sırtına vuruyor, sırtından bir şey çıkmayınca parmağını boğazına koyup kağıt parçasını çıkarıyor. Daha sonra markete gittik. Eti’nin ürünleri olduğunu söylediler. ‘Bizimle alakası yok’ dediler. Avukatıma başvurup onunla görüştüm. O da, ‘hukuk süreci başlatın’ dediler. Biz de bu süreçle ilgileniyoruz” dedi.

“Çocuklarınıza bir şey verirken önce kontrol edin”
Baldızının tüketici haklarına gittiğini kaydeden Özden, “İşlerimden dolayı baldızımı yolladım. Baldızım da beş yere gidince beşi de başından salmış. Hiç biri ilgilenmedi. İlgilenen yer de elimizdeki kağıda ‘bu kağıtla bir şey yapamazsınız’ demişler. Bizim derdimiz para almak değil. Bunu kimse böyle düşünmesin. Bizim çocuğumuzun sağlığı söz konusu. Bugün bizim çocuğumuz olur, yarın başkasının çocuğu olur. Annesi yetişmeyip bu çocuğa bir şey olsaydı vebalini kim ödeyecekti. Lütfen, denetimleri doğru düzgün yapsınlar. Büyük firmalar denetlenmiyor, bunun bilincindeyim. Eti’yi aradık, bize özür niyetine bir koli Eti’nin ürünlerini gönderdiler. Biz bunları kabul etmeyince onlar güvenliğe bıraktılar. Ailelere şu çağrımız var. Çocuklarınıza bir şey verirken önce kontrol edin, dikkat edin. Sağlık önemlidir. Onlar insanların sırtından para kazanıp bu şeye dikkat etmiyorlar. Bunlara biz dikkat edeceğiz” diye konuştu.

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