HDP mağduru ailelerin evlat nöbeti 858’nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 858’inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 858’inci gününde de devam ediyor. 2015 yılında 25 yaşındayken, evine gitmek için iş yerinden çıkan ve bir daha dönmeyen Erhan'ın babası Ekrem Artık, oğlunun HDP tarafından kandırılıp PKK’ya teslim edildiğini öne sürerek, çocuklarına dönme çağrısında bulundu.

“6 yıldır ne sesini duyduk ne yüzünü gördük”

6 yıl önce 25 yaşındayken, Hatay'da evine gitmek için iş yerinden çıkan ve bir daha dönmeyen Erhan'ın annesi Aysel ve babası Ekrem Artık, HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. Ekrem Artık, 6 yıldır oğlunu aramadığı ve gitmediği yer kalmadığını belirterek, " Oğlum HDP tarafından kandırılıp PKK'ya teslim edildi. Biz her zaman senin peşindeyiz. Bu HDP ile PKK'nın arkasında durmaktansa gelip devletimize sığınmanı istiyorum. Allah razı olsun devletimizden hepsi bize sahip çıkıyor. Bütün çocuklara sesleniyorum. Gelin devlete sığının, 6 yıldır ne sesini duyduk, ne de yüzünü gördük" dedi.

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