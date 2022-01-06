Diyarbekirspor transfer atağında

Teknik direktörlük görevine Soner Tolungüç’ü getiren Diyarbekirspor, kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. 1. Lig ve 2. Lig’den birçok oyuncunun teknik heyet ve yönetimin radarında olduğu ifade edildi.

2. Lig’deki ilk sezonunda en az playoff’a kalma hesapları yaparken, ilk yarıda umduğunu bulamayan Diyarbekirspor’da şu ana kadar takımdan Sinan Akaydın, Utku Şen, Okan Dernek, Abdülaziz Solmaz, Fırat Arıkan, Volkan Altınsoy ve Erkan Taşkıran ayrıldı. Bazı oyuncularla daha yolların ayrılması bekleniyor.

Kulüp açıklamasında, "Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam eden takımımız çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde bizlerle devam eden oyuncularımızın ve aramızdan ayrılan oyuncularımızın akıbeti 'tamamen resmiyete döküldükten sonra' taraftarlarımıza duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.



"Gerekli takviyeleri yapacağız"

Kamp çalışmalarını Antalya’da Teknik Direktör Soner Tolungüç nezaretinde sürdüren yeşilkırmızılılar, birçok bölgeye takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör sorununu çözdüklerini belirten Başkan Turan İlgin, "Bu ligleri çok iyi bilen, deneyimli ve başarılı olan Soner hocamızla başarılı olacağımıza olan inancımız tamdır. Ayrılan oyunculara verdikleri emekler için teşekkür ediyoruz. Takımımızın gücüne güç katacak takviyeler yapacağız. Taraftarlarımızın bundan endişesi olmasın" dedi.

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