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DİSKİ Toptancılar Sitesinde kanalizasyon ve yağmur suyu ızgaralarında çalışma başlattı

İHA

DİSKİ Toptancılar Sitesinde kanalizasyon ve yağmur suyu ızgaralarında çalışma başlattı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Gıda Toptancılar Sitesinde yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon bacalarını asfalt seviyesine getirmek için çalışma başlattı.
DİSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu ızgaralarını aktif hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağlar ilçe sınırlarında yer alan Gıda Toptancılar Sitesinde yürüttüğü asfaltlamanın ardından harekete geçerek yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon bacalarını yol seviyesine getirmek için çalışma başlattı. DİSKİ, su baskınlarının önüne geçmek ve kanalizasyon sistemlerinde yaşanabilecek olumsuz duruma karşı site içinde yer alan toplam 167 yağmur suyu ızgarası ve kanalizasyon bacalarını asfalt seviyesine getirecek. Dün itibariyle ekipler, toplam 105 adet yağmur suyu ızgarası ve kanalizasyon bacasında çalışmalarını tamamladı. DİSKİ, kalan 62 kanalizasyon bacası ve yağmur suyu ızgarasında çalışmalarına devam edecek. Çalışma kapsamında yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı, yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon sistemlerinde temizlik çalışmaları da yürütülüyor.

Tutşi çalışmaları denetledi
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekipler tarafından Gıda Toptancılar Sitesinde yürütülen çalışmaları inceledi. Sıcak asfalt serilen yol kalitesinin ortaya çıkması için yağmur suyu ve kanalizasyon bacası çalışmalarının oldukça önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Tutşi, bu çalışmalarla yağışlardan dolayı oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçtiklerini dile getirdi. Farklı amaçlarla yerinden çıkarılan kanalizasyon rögar kapakları ve yağmur suyu ızgaraları konusuna da değinen Tutşi, “Yerinden çıkarılan kapaklar vatandaşların güvenliğini tehlikeye atıyor. DİSKİ, tespit ettiği bu tür durumlara anında müdahalede bulunuyor. Ayrıca çok ucuz fiyata satışı yapılıyor. Maliyet açısından da kentte ciddi zararları var. Kent merkezinin farklı yerlerinde bulunan 55 bin adet rögar ve yağmur suyu ızgaraları Diyarbakırlıların ortak malıdır. Kentin ortak mallarını korumak herkesin görevidir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında vatandaşlarımız durumu Alo 153’e bildirsin” dedi.

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