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Evlat nöbetindeki abla: Sesini bile bize çok gördüler

DHA

Evlat nöbetindeki abla: Sesini bile bize çok gördüler


Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da kardeşi için evlat nöbeti tutan Ruken Canbey, Muhammed'in 15 yaşında HDP aracılığıyla ile dağa kaçırıldığını belirterek "Kardeşim engelliydi, buna rağmen götürdüler. Yıllardır, sesini duymadık. Bize sesini bile çok gördüler" dedi.
Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, 858'inci günde de sürdü. 2015 yılında kaçırılan kardeşi için evlat nöbetini sürdüren Ruken Canbey, Muhammed'in talasemi majör hastası olduğunu ve HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirterek "Yıllardır, sesini duymadık. Bize sesini bile çok gördüler. Kardeşim hasta bir çocuktu. Sürekli tedaviye ihtiyacı vardı. Buna rağmen terör örgütü PKK dağa kaçırdı. Buradan kardeşime sesleniyorum; yıllar oldu, sesini duymadım. Fırsatını bulduğun an, ailene ulaş. Sen gittiğinden beri sosyal medya hesaplarımızı ve telefon numaralarımızı değiştirmedik. Yeter ki sen bize ulaş, yeter ki sen ailene, yuvana geri dön. Burada bekliyoruz. Biz senin için buradayız. HDP, Meclis'te insan, çocuk ve hasta haklarından bahsediyor ama en çok hasta ve çocuk haklarını ihlal eden parti kendileridir. Hasta çocuğu rehin alıp, dağa kaçırıp sesini bile bize çok gördüler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-01-07 15:00:12

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