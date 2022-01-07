Diyarbakır Havalimanı 2021 yılında 1 milyon 360 bin yolcuya hizmet verdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Havalimanı'nın son 1 yıla ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, 2021 yılında 1 milyon 360 bin yolcuya hizmet verildi.

DHMİ’den yapılan açıklamada, Diyarbakır Havalimanında aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 112 bin 576, dış hat yolcu trafiği 2 bin 617 oldu. Böylece, aralık ayında toplam 115 bin 193 yolcuya hizmet verildiği bildirildi. Aralık ayında, Diyarbakır Havalimanı'na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 747, dış hatlarda 30 olmak üzere toplamda 777'ye ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 879 ton olduğu belirtildi. Açıklamada, son 1 yılda 1 milyon 360 bin 174 yolcu, 9 bin 69 uçak, yük trafiği ise 12 bin 725 ton olarak gerçekleştiği aktarıldı.

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