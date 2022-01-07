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Kız karate takımı 4 altın madalya ile rekor kırdı, Diyarbakır şampiyonu oldu

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun destekleriyle spor alt yapısı, sportif başarı ve sporcu yetiştirmede etkisini hissettirmeye başladı.

Kız karate takımı 4 altın madalya ile rekor kırdı, Diyarbakır şampiyonu oldu

Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun destekleriyle spor alt yapısı, sportif başarı ve sporcu yetiştirmede etkisini hissettirmeye başladı.
Bağlar Belediyespor'un lisanslı 4 milli sporcusu, okullar arası Diyarbakır İl Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanarak hem il şampiyonu oldu, hem de bölge şampiyonasında Diyarbakır'ı temsil etmeye hak kazandı. Bölgede lise ve üniversite öğrencisi sporculardan oluşturulan kadın voleybol takımı geçen sezon 2.Lig'e yükselerek bir ilki başardı. U14 genç kız basketbol takımı, il şampiyonu olarak Diyarbakır'ı bölge şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Kadın karateciler madalyalara ambargo koydu
Bağlar Belediyespor bünyesinde üç yıl önce ilk kez faaliyet göstermeye başlayan kız karate takımı başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Diyarbakır'da yapılan okullar arası il şampiyonasında Bağlar Belediyespor'lu 4 sporcu da şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Sena Kızılaslan 60 kiloda, Zeynep Akçakmak 64 kiloda, Buse Nur Yazar 48 kiloda ve Nazlı Bozkurt da 52 kiloda rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Bağlar Belediyesporlu kadın karateciler,1315 Şubat 2022 tarihleri arasında Elazığ'da gerçekleştirilecek bölge şampiyonasında Diyarbakır'ı temsil edecek.
Bağcılar Mahallesi'nde 35 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden çok amaçlı spor kompleksinin bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Projenin içinde bütün spor branşlarına yönelik saha ve idari bölümler yer alıyor. Bağlar Belediyesi'nin merkez ve kırsal yerleşim yerlerinde uygulamaya başladığı çok sentetik futbol ile basketbol ve voleybol sahalarının yapımı da devam ediyor.

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