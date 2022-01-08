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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiyeden ısı kaynaklarını yanlış kullanma uyarısı

İHA

İtfaiyeden ısı kaynaklarını yanlış kullanma uyarısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye itfaiyesi, havaların soğumasıyla birlikte çeşitli ısı kaynaklarının yanlış kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.
Son zamanlarda ısı kaynaklarının yanlış kullanımı nedeniyle can kaybı yaşanan olayların artması üzerine Diyarbakır İtfaiyesi, alınması gereken tedbirleri açıkladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, yaptığı açıklamada, özellikle ısınma amacıyla yakılan mangal veya kovaların kapalı ortamlarda bulundurulmaması gerektiğini söyledi. Vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyaran Yiğit, “Bu tür gazlar, lpg, katı yanıcı maddeler, sıvı yanıcı maddeler yandıklarında ortama, karbonmonaksit gazı salar bu gaz, renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur. Açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, kombi ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Kömür ve odun sobalarına tiner, benzin ve diğer paralayıcı maddelerle tutuşturulması patlamalara sebep olur” dedi.

"Doğalgaz havalandırma menfezleri kapatılmamalı"
Doğalgaz kullanılan evlerde ise ısı kaybını önlemek amacıyla bazı hataların yapıldığını belirten Yiğit,“Doğalgaz kullanılan meskenlerde vatandaşlarının soğuk hava geliyor diye havalandırma menfezlerini koli bandı bez naylon gibi malzemelerle kapaması yine hayati risk taşımaktadır. Evlerde olabilecek herhangi bir doğal gaz kaçağında direk gaza maruz kalınabilir ve patlamaya sebebiyet verilebilir. Unutulmamalıdır ki bu hataların yapılması hem hane halkının hem de binada bulunan diğer meskenlerde yaşayanların hayatını tehlikeye atacaktır” diye konuştu.
Mesken yangınlarının elektrikli ısıtıcısı ve tesisatlardan kaynaklandığını kaydeden Yiğit, “Bu ısıtıcılar yakıldığında yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. Elektrik prizine birden fazla ısıtıcı veya elektrikle çalışan eşyalar takılmamalıdır. Elektrikli ısıtıcıları devrilmemesi için iyice sabitlemeliyiz” şeklinde konuştu.
Bina yangın kaçış koridorlarının bazı yerlerde amaç dışı kullanıldığını belirten Yiğit, acil tahliye merdivenlerine yanıcı malzeme ve kaçışı engelleyici eşya bırakılmaması gerektiğini hatırlattı. Yiğit, sobaların kurulmasıyla birlikte temizlenmeyen kurumlardan dolayı baca yangınlarının çıktığını ve vatandaşların kendi hayatlarını tehlikeye atmamak için temizlik konusunda duyarlı olmaları yönünde uyarıda bulundu.

"Uyurken prizde elektronik cihazlar kapalı kalmalı"
Telefonları şarjda bırakılmaması gerektiğini kaydeden Yiğit, gece uyurken elektronik cihazların mutlaka düğmelerinden kapatılması gerektiğini aktardı. Yiğit, konuşmasına şöyle devam etti:
“Kış aylarında elektrikli ısıtıcıları ve odun kömür sobalarını uyurken yanık bırakmayalım. Çocuklar ateşle oynamayı çok sever, gözümüzü mutlaka onlardan ayırmayalım. Kibrit çakmak gibi yanıcı maddelerin çocuklarının ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edelim. Elektrikli ısıtıcıları ve sobaları yanık haldeyken çocukları evde yalnız bırakmayalım. Evdeki fırınlarımızı kullanırken çakmak tuşu çalışmıyorsa gazı fazla açık tutmayalım. Evdeki basınçlı tüplerimizi ateş kaynaklarından uzak tutalım. Yanıcı ve parlayıcı maddeleri ısı kaynaklarından uzak tutalım. Evimizde meydana gelen gaz kaçaklarından sonra ısı kaynağı yaratmadan ortam havalandırması yapalım. Binalarımızın içinde bulunan yangın merdivenlerini kaçmayı engelleyecek şekilde gereksiz eşyalar koymayınız. Havalandırma boşluklarına rastgele çöpler atmayalım”.

"Yangın ihbarları 112’ye bildirilmeli"
Muhtemel yangınlara anında müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Yiğit, "Evde çıkabilecek yangınlarda hiçbir şekilde panik yapmayıp yangın küçük çapta ise müdahale yapınız, yangın kontrolden çıkmış ise önce çocuk ve yaşlıları sonra kendiniz evi tahliye edip 112 haber merkezine yangının ne olduğu, kaçıncı katta olduğu ve büyüklüğünü mutlaka bildirin. Şömine kullanıyorsanız içine attığınız yanıcı maddelerin dışarıda kalmamasına özen gösteriniz. Yanıcı ve tehlikeli maddelerin tuvalet ve lavabo gibi yerlere dökmeyiniz. Çöp kutularımıza yanıcı ve parlayıcı maddeler atmayınız. Evlerimizde mutlaka birer yangın söndürme tüpü bulunduralım. Yangın söndürme tüpümüzü rahatça ulaşabileceğimiz görünebilen bir yere bırakalım” dedi.

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