İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı günlük 81 analiz yapıyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Diyarbakır İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı günlük 81 numunenin analizini yapıyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin kanalizasyon şebekelerinden günlük aldığı 100 bin metreküp atıksuyu çeşitli işlemlerden geçirip temiz şekilde Dicle Nehri’ne bırakıyor. Diyarbakır İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarı yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı günlük ortalama 21 farklı noktadan numune alıyor. Laboratuvara 21 farklı noktadan getirilen numuneler alanında uzman personel tarafından analizleri gerçekleştiriliyor. Günlük 81 analizin yapıldığı tesiste, alınan sonuçlar ışığında Diyarbakır İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin verimliliği ve deşarj limitleri sürekli kontrol ediliyor. Ayrıca arıtılmış atık sular, alıcı ortama deşarj edilmeden önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) tarafından anlık olarak bakanlığın veri tabanına belirli deşarj parametrelerinin verileri anlık olarak iletiliyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Dicle Nehrini gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakmak için çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.