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Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Halka daha yakın olacağız

DHA

Diyarbakır Emniyet Müdürü Aşkın: Halka daha yakın olacağız


Şeyhmus ÇAKANBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, terörle mücadele, asayiş ve diğer konularda çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Halkımıza daha yakın olacağız. Alandaki varlığını arttıracağız" dedi.
Polisevi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çalışmalarıyla ilgili verileri paylaştı. Kentin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Aşkın, yerli ve yabancı turist sayısında da artış olduğunu söyledi. Hüseyin Aşkın, anneleri, `Benim çocuğumun başına bir şey gelir mi?´ kaygısından uzaklaştırdıklarını kaydederek, "Terör örgütlerine, çetelere, uyuşturucu satıcılarına ve diğer tüm suçlara karşı amansız bir mücadele başlattık. İnsanlarımız huzuru özlemiş. Huzur ve güven ortamıyla birlikte vatandaşın polise olan güvenini de sağladık" dedi.
'HALEN HAİNLER VAR'
Terörle mücadele konusunda çok önemli operasyonlara imza attıklarını ve birçok olayın gerçekleştirilmeden önlendiğini söyleyen Aşkın, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin var olduğuna değinerek, şöyle konuştu:
"Hainler halen var. Risklerin farkındayız. Devletin gücü her geçen gün artıyor. Bizler suç ve suçların üzerine gitme kararlılığındayız. En çok terör operasyonu yapan ve teröristi etkisiz hale getiren il konumundayız. Narko alan projesiyle uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik önemli operasyonlarımız oldu. 6 ay içinde bin 570 uyuşturucu kullanan kişiyi yakaladık. 766 uyuşturucu satanı yakalayıp cezaevine gönderdik. Diyarbakır'ın huzur ve güvenliği için sürekli sahada, halkımıza daha yakın olacağız. Alandaki varlığını arttıracağız. İyiler bizi görünce mutlu olacak, kötüler üzülürse de üzülsün."
'SOKAKTA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Polishalk ilişkilerine önem verdiklerini kaydeden Aşkın, "İnsanlara zarar verecek kişilerin sokakta dolaşmasını istemiyoruz. Polis-halk ilişkilerine önem veriyoruz. Vatandaşın polise olan güveniyle, ihbarlar sayısında önemli artışlar oldu. Bu ihbarlarla birçok olayın önüne geçerek, şüphelileri yakaladık. Evden hırsızlık olaylarında yüzde 51 azalma var. Bizler hırsızlığı bu kentin gündeminden çıkarmak istiyoruz" dedi.
'BİN 400 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ'
Halkın yoğun olduğu yerlerde, eğlence mekanlarında silah ve bıçakla yaralama ile öldürme olaylarında azalma olduğunu kaydeden Aşkın, "2021 yılında bin 400 silah ele geçirildi. Bunlardan 110´u av tüfeği, 11´i kaleşnikof. Yeni motosikletli devriyelerle suça müdahale etme süresi 4 dakika ve daha aşağılara çekildi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN-Burak EMEK
2022-01-08 15:00:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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