Diyarbakır'ın 2021 yılı kaza bilançosu Meydana gelen 5 bin 419 kazada 33 kişi öldü, 4 bin 586 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır’da 2021 yılının kaza bilançosu korkuttu. 5 bin 419 kazada 33 kişi öldü, 4 bin 586 kişi yaralandı. Kazaların 2 bin 610’u ölümlü ve yaralanmalı olurken, 2 bin 809'unun ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır’da 2021 yılı Ocak ayında meydana gelen maddi hasarlı 159, ölümlü ve yaralanmalı 150 trafik kazasında ölü sayısı 2, yaralı sayısı ise 303 oldu. Şubat ayında maddi hasarlı 141, ölümlü ve yaralanmalı 133 kazada ölü sayısı 1, yaralı sayısı ise 233 kişi olurken, mart ayında maddi hasarlı 251, ölümlü ve yaralanmalı 208 kazada ölü sayısı 4, yaralı sayısı ise 402 kişi oldu. Nisan ayında maddi hasarlı 161, yaralanmalı 180 kazada yaralı sayısı 295 kişi olurken, ölümlü kaza meydana gelmedi. Mayıs ayında maddi hasarlı 185, ölümlü ve yaralanmalı 178 kazada ölü sayısı 4, yaralı sayısı 335 kişi, haziran ayında maddi hasarlı 221, ölümlü ve yaralanmalı 259 kazada ölü sayısı 3, yaralı sayısı ise 457 kişi oldu.

Açıklamada, "Temmuz ayında maddi hasarlı 269, ölümlü ve yaralanmalı 258, ölü sayısı 5, yaralı sayısı 490, ağustos ayında maddi hasarlı 283, ölümlü ve yaralanmalı 239, ölü sayısı 1, yaralı sayısı 507, eylül ayında maddi hasarlı 228, ölümlü ve yaralanmalı 287, ölü sayısı 3, yaralı sayısı ise 372, ekim ayında maddi hasarlı 236, ölümlü ve yaralanmalı 273, ölü sayısı 4, yaralı sayısı ise 380, kasım ayında maddi hasarlı 233, ölümlü ve yaralanmalı 251, ölü sayısı 3, yaralı sayısı ise 405, aralık ayında maddi hasarlı 198, ölümlü ve yaralanmalı 244, ölü sayısı 3, yaralı sayısı ise 308 olmak üzere toplam 5 bin 419 kazada 33 kişi öldü, 4 bin 586 kişi yaralandı. Kazaların 2 bin 610’u ölümlü ve yaralanmalı olurken, 2 bin 809'u ise maddi hasarlı oldu" denildi.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

“Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.”

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