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Dicle Gençlikspor ile Bismil Ova Yıldızları Gençlikspor arasında puanlar paylaşıldı

İHA

Dicle Gençlikspor ile Bismil Ova Yıldızları Gençlikspor arasında puanlar paylaşıldı

Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Dicle Gençlikspor bu hafta sahasında Bismil Ova Yıldızları Gençlikspor ile karşılaştı. Müsabaka 33 sonuçlandı.
İlçe sentetik futbol sahasında gerçekleşen maçta oyuncular kazanmak için ter döktü. Maç öncesi ısınma hareketleri yapan takımlar, sahaya kazanma hedefiyle çıktı. Maçı, Hakem Ali Yakut yönetirken, yardımcıları Mehmet Emin Çelebi ve Mehmet Koyuncu, maçın gözlemci ismi ise Osman Toker oldu. İki takımda bir birlerine üstünlük sağlamayınca sahadan 33'lük skorla ayrıldı.
Hedeflerinin ligde şampiyon olduğunu bir kez daha belirten Dicle Gençlikspor Başkanı Cengiz Ayna, “Yeni sezonda başkanı seçildiğim Dicle Gençlikspor takımımızın fikstürdeki 4 maçı yenilmeden tamamladı. İlçem Dicle’de böylesi bir sportif faaliyetin içinde bulunmaktan dolayı mutluyum. Gençlere önem veriyorum. Dicle Gençlikspor’un başarısını artarak devam edeceğine olan inancım tamdır. Teknik kadromuz deneyimli. Oyuncalarımız ise azimli ve kararlı. Yeni sezonda takım oyuncularımızın oynağı bütün maçlarda iyi bir futbol oyunu sergileyerek gol yememeleri bunun bir göstergesi. Özellikle de İlçede kendi sahamızda oynadığımız maçlarda 12. oyuncu olarak tribünde yerini alıp bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Her zaman takımımızın yanındayım. Bir kez daha takımıza daimi başarılar diliyorum” dedi.
Maçı Dicle Belediye Başkan Vekili Ferat Ay, kulüp yöneticileri ve birçok futbolsever vatandaş izledi. Dicle Gençlikspor berabere kalmasıyla puanı 8’e çıkardı.

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