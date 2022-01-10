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DİSKİ 2021’de kent merkezine 91 milyon 671 bin metreküp içme suyu sağladı

İHA

DİSKİ 2021’de kent merkezine 91 milyon 671 bin metreküp içme suyu sağladı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 2021’de Dicle Barajı’ndan alıp çeşitli işlemlerden geçirdiği 91 milyon 671 bin 407 metreküp kaliteli ve sağlıklı suyu vatandaşların kullanımına sundu.
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, 32 kilometre uzaklıkta yer alan Dicle Barajı’ndan 3 adet pompa vasıtasıyla 1600’lük çelik borularla getirdiği ham içme suyunu 440 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra şebekelere aktarma işlemi yapıyor. Kentin yaşam kaynağı Dicle Barajı’ndan gelen 91 milyon 671 bin 407 metreküp ham su sırasıyla debi ölçümü, havalandırma yapısı, ön klorlama, hızlı karıştırıcılar, dağıtım odaları, durultucular, filtreler, çamur işletme ünitesi, filtreler, klor temas tankı ve arıtma deposundan kentin su şebekelerine dağıtıldığı bildirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeterlilik ve Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) belgesine sahip DİSKİ Su Kontrol Laboratuvarları Şube Müdürlüğü, oluşabilecek herhangi bir aksi duruma karşı şehir şebekelerine dağıtılan sudan günlük numuneler alarak analizler gerçekleştirdi. DİSKİ, 2021’in 11 aylık zaman diliminde kentin şebekelerine aktardığı içme suyu için toplam 51 milyon 993 bin 17 kilovat elektrik enerjisi kullanarak 53 milyon 053 bin 113 TL enerji maliyeti nedeniyle ödeme yaptığını belirtti.
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, suyun çeşmeden içilebilir duruma gelmesi için 479 bin 277 kilogram demir III klorür, 100 bin 277 kilogram gaz klor, 108 bin 257 litre sıvı klor ve 6 bin 945 kilogram polimer kullandığını aktardır. DİSKİ’den yapılan açıklamada, “TEİAŞ’tan başlayıp pompa istasyonu ve arıtma tesisi arasında 33 km lik enerji nakil hattında bakım çalışması kapsamında, 2 noktada 200 metre yer altı kablosu değişimi, 3 ayırıcı ve 3 kesici hücre bakımı yapıldı. Ayrıca 57 direk başlığı ve 25 izolatör değiştirildi. Dicle terfi istasyonundan, İçme Suyu Arıtma Tesisine kadar olan bütün tesislerin elektrik ve mekanik parçalarının yedeklenmesi yapıldı. Yedeklenen tüm sistem için tatbikat uygulandı ve uygulanan tatbikatta yedekte bekletilen tüm pompa, trafo, jeneratör hazır olduğu tespit edildi. İsale hattı boyunca farklı noktalarda yer alan 8 adet vantuzdan kullanılmayacak durumda bulunanların değişimi, bakım ve onarımı yapıldı. DİSKİ, 2021’de Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde yer alan 15 bin metreküplük içme suyu deposu ve terfi merkezi, yüksek kotlarda bulunan 5.2 ve 6.0 katı servis depolarını besleyen hatlarda artan nüfus ile birlikte içme suyu sorunu yaşanmaması için son teknolojiyle üretilen 6 adet pompa satın aldı. DİSKİ tarafından satın alınan 6 adet son teknolojiyle üretilen pompalar vatandaşların içme suyu ihtiyacı düşünülerek gece saatlerinde montajı yapıldı. Aynı çalışma kapsamında terfi merkezinin elektrik ve elektronik sisteminin tamamı yenilendi, scada sistemi kuruldu ve mevcut scada sitemi ile entegrasyonu sağlandı” denildi.

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