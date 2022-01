Kızı PKK tarafından kaçırılan anne: Yağmur, çamur demeden evlat nöbetini sürdüreceğiz

Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 9 yıl önce, 14 yaşındayken kaçırılan kızı Kadriye için evlat nöbeti tutan Nazmi Turan, "Yağmur, çamur demeden evlat nöbetini tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 252 ailenin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti, 861'inci günde de sürdü. 3 Eylül 2019'da başlayan nöbetin ardından Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

Kızının 2013'te 14 yaşındayken kaçırıldığını söyleyen Nazmi Turan, elverişsiz hava şartlarına rağmen nöbet tutmaya devam ettiklerini belirterek, "Yağmur, çamur demeden evlat nöbeti tutmaya devam edeceğiz. Bugün de yağmur yağıyor. Kızım 9 yıldır kayıp, terör örgütü tarafından kaçırılmış. Hiç haber alamadım. Ölü mü sağ mı, bilmiyorum. Kızım eğer beni duyuyorsan bir telefon et, bir mesaj at. Gönlüm rahat olsun. Annen şu an hastadır, yataktadır. Bu eylemi sonuna kadar devam ettireceğim. Eğer sesimi duyuyorsan, gel devlete teslim ol, devletimiz güçlüdür" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-01-10 12:06:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.