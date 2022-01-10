Başkan Beyoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Gazeteciliğin aynı zamanda kamu görevi olduğunu, gazetecilerin bu anlamda önemli bir misyon ve sorumluluk üstlendiğinin altını çizen Başkan Hüseyin Beyoğlu, doğru bilgi paylaşımını içeren haber, yorum ve içerikleri değerli bulduklarını söyledi Eksiklikleri dile getiren, yol gösterici yayınların topluma karşı sorumlu olan kurum ve idarecilerin de yararına olduğunu ifade eden Beyoğlu, "Basın emekçilerinin ne kadar zor şartlarda emek sarf ederek fedakarca hizmet ettiklerini biliyoruz. Gerek bizler ve gerekse toplumumuz kendilerine minnet borçludur. Tabi ki eksiklikleri dile getirecekler, yanlışları dile getirecekler. Farklılıkların olması bizi bir arada tutan en önemli güçtür ve demokrasinin gereğidir. Yalan ve iftira içermeyen, algı ve provokatör amaç taşımayan her haber değerlidir. Görevimiz gereği günlük yaşamda defalarca karşılaştığımız, kimi zaman beraber mesai yaptığımız, belediyemizin hizmetlerini kamuoyu ile paylaşarak aziz milletimizin gözü ve kulağı olan kıymetli basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

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