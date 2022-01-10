Diyarbakır’ın Lice kırsalında 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış3 Şehit Jandarma Er Neşet Öcal operasyonunda 516 kilo esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış3 Şehit J. Er Neşet Öcal operasyonunda

503 kilo toz esrar, 13 kilo kubar esrar ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.

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