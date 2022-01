Diyarbakırlı müteahhit, stokçu ve fırsatçılara tepki gösterdi Müteahhit İlyas Uzak: “Stokçular ve fırsatçılar yüzünden inşaat malzemesi bulamıyoruz, işimizi yapamıyoruz”

Diyarbakır’da, 20 yıla aşkındır müteahhitlik yapan iş adamı İlyas Uzak, inşaat malzemelerini yüksek fiyata satan stokçulara ve fırsatçılara isyan etti. Uzak, “Stokçular ve fırsatçılar yüzünden inşaat malzemesi bulamıyoruz, işimizi yapamıyoruz” dedi

Stokçular birçok sektörde usulsüzlük yaparken, inşaat sektörü de bundan nasibini aldı. Diyarbakır’da, 20 yıla aşkındır müteahhitlik yapan iş adamı İlyas Uzak, inşaat malzemelerini yüksek fiyata satan stokçulara ve fırsatçılara isyan etti. Dolara endeksli olmayan inşaat malzemelerinin fırsatçılar tarafından öyleymiş gibi gösterilip stoklandığını belirten Uzak, bu kişilerin kendilerine malzeme vermek istemediğini ileri sürdü. Uzak, “Ben şu an 300 konuta başladım. Burada bir daire için bile inşaat malzemesini zor temin edebildik. Burada yaklaşık bin tane insan çalışacak, istihdam edeceğiz. Biz, şu anda mesleğimiz olduğu için bu işi yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.



“Bize inşaat malzemesini satmak istemiyorlar”

Stokçu ve fırsatçılar yüzünden işlerini yapamadıklarını iddia eden Uzak, Diyarbakır’da konut açığı olduğunu kaydetti. Uzak, “Bunun için biz de şimdi başladık. Ama biz istediğimiz fiyata konutları veremiyoruz, satamıyoruz. Fırsatçılardan çektiğimizi hiç kimseden çekmiyoruz. Fırsatçıların bir an önce bu yanlışlarından vazgeçmeleri gerekiyor. Malzemeyi bilerek satmak istemiyorlar. Fırsatçılık, stokçuluk yapanların önüne geçemiyoruz. Yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

