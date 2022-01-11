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Diyarbakır'da adliye önündeki silahlı kavgada gözaltı sayısı 16'ya çıktı

DHA

Diyarbakır'da adliye önündeki silahlı kavgada gözaltı sayısı 16'ya çıktı


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 10 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 16'ya çıktı.
Yenişehir ilçesinde dün öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası çıkışta taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı. 
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-01-11 09:48:28

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