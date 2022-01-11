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52 eyleme karışan Diyarbakır’ın suç makinesi yakalandı Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının vericilerini hedef alan suç makinesi yakalandı 28 yıl kesinleşmiş cezası ve verici istasyonlarını hedef alan hükümlü yakalandı

İHA

52 eyleme karışan Diyarbakır’ın suç makinesi yakalandı Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının vericilerini hedef alan suç makinesi yakalandı 28 yıl kesinleşmiş cezası ve verici istasyonlarını hedef alan hükümlü yakalandı

Diyarbakır’da, 52 farklı olaya bulaşmış suç makinesi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları üzerine yakalandı. 28 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü, yerel ve ulusal basının verici istasyonlarına yönelik hırsızlık olaylarına da karıştığı tespit edildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan özel ekibinin uzun zamandır yapmış olduğu hassas ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, çeşitli tarihlerde verici istasyonlarında hırsızlık olayı meydana geldiği, yapılan çok yönlü araştırmalar neticesinde şüphelinin M.D. olduğu tespit edildi. Hırsızlık anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
Emniyetten yapılan açıklamada, M.D. ve arkadaşlarının Kayapınar ilçesinde, 2 Ocak günü Kayapınar Caddesi'nde bulunan bir işyerinden salon tipi iki klima, 3 Ocak günü Medya Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden tv ve bilgisayar çaldığı yapılan çalışmalarda saptandığı bildirildi. M.D.’nin yakalanabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünden oluşan özel ekip 6 Ocak günü yapılan operasyonda M.D.’yi kaçarken yakaladığı belirtildi. M.D.'nin kendisine ait olmayan kimlik bilgeleri söylemesi üzerine risk analizi ve parmak izinden kimlik bilgileri tespit edildiği ve M.D.'nin, 18 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 4 evden hırsızlık, 5 otodan hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı, 2 kapkaç, 3 açıktan hırsızlık ve bunların dışında 16 farklı suçlardan olmak üzere toplamda 49 suç kaydının olduğu ayrıca 3 farklı suçtan toplam 28 yıl, 1 ay, 13 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve arandığı tespit edildiği açıklandı. M.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hırsızlık anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

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