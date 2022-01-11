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Kenevir ekip, PKK'ya 'sözde vergi' veren 120 kişiye dava

DHA

Kenevir ekip, PKK'ya 'sözde vergi' veren 120 kişiye dava


Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da terör örgütü PKK/KCK'ya uyuşturucu ekiminden 'sözde vergi´ verip, finans sağladıkları gerekçesiyle 111'i tutuklu 120 sanık hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 111'i tutuklu, 2'si ev hapsinde olan 120 sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Çavundur Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 5-7 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen 'Bayrak-124' operasyonu kapsamında tespit edilen sığınakta teröristlere ait silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.
Söz konusu dokümanın incelenmesi sonucu 2016'ya ait olduğunun tespit edildiği, belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
"O yıllarda terör örgütü PKK/KCK veya iş birlikçiler tarafından dokümanda adı geçen 7 mahallede kenevir ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin kenevir ekimi yaptıkları arazi ile doğru orantılı olacak şekilde vergiye tabi tutuldukları, örgüt tarafından belirlenen miktarda vergisini vermeyenlerin kenevir ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yapmalarına engel olunduğu belirlendi. Şüphelilerin kenevir ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kenevir ekimi karşılığında terör örgütüne vergi vermek suretiyle fon sağladıkları değerlendirilmiştir. Dokümanda Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinin güneyinde yer alan 7 mahallede 216 şüpheliye ait bilgiler ve isimlerinin karşısında belirli miktar para ile '+, -', 'alındı, verildi' gibi ifadeler bulunmuştur. Uyuşturucu madde ticareti ve kenevir ekimi yapabilmek amacıyla örgüte fon sağlayan şüphelilerden PKK/KCK adına 5 milyon 391 bin 'vergi' adı altında para toplanmıştır."
`TOPLANAN VERGİLERİ ÖRGÜT  ÜYELERİNE TESLİM ETTİM´
İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen şüphelilerden M.Ş.B. ve 'Aralık20', 'Ocak01', 'Mart21' ve 'Nisan21' adlı bazı gizli tanıkların şüpheliler hakkında ifadeleri de yer aldı. M.Ş.B, "Bağlan Mahallesi'nde bir süre uyuşturucu işi yaptım. Terör örgütü PKK'ya belirlenen oranda vergi verdim. Mahallede örgüt adına bir süre belirlenen vergileri toplayarak örgüt üyelerine teslim ettim. Örgüt adına vergi topladığım için, kimin hangi yıl, hangi tarlaya, ne kadar uyuşturucu ektiğini, ne kadar gelir elde ettiğini ve örgütü ne kadar vergi verdiğini çok iyi bilirim. İşin bizzat içinde olduğum için beyanlarım görgüye dayalıdır" ifadelerini kullandı.
'KENEVİR EKENLER  İNFAZ EDİLMEMEK İÇİN VERGİ VERİYORDU '
Gizli tanık 'Nisan21', iddianamede yer alan beyanlarında şu bilgileri verdi:
"2016 ve öncesinde Lice, Hazro, Hani ve Kocaköy kırsalında kenevir ekimine ilişkin gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyeleri, askerler ile çatışmaya girerek operasyon alanının büyümesini engelliyorlardı. (Terör örgütü) Kenevirlerin kendileri sayesinde yakalanmadığını belirterek, kenevir ekenlerden vergi topladılar. Bir örgüt üyesi, vergi toplanmasına karşı gelen bir kişiyi mezranın meydanında dövdü. Buna benzer olaylar vatandaşların gözünü korkutmak ve vergi vermelerini sağlamak amacıyla örgüt üyelerinin kullandığı yöntemler. Kenevir ekenler, örgüt tarafından infaz edilmemek, dayak yememek ve köyden kovulmamak için örgütün belirlediği vergiyi mutlaka ödüyordu."
İddianamenin değerlendirme kısmında şu görüşlere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/KCK'nın dokümana konu mahallelerde kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yapan kişilerden terör örgütü adına vergi topladığı, vergisini ödemeyen kişilerin kenevir ekimi yapmasına terör örgütü tarafından izin verilmediği anlaşılmıştır. Şüphelilerin terör örgütünce belirlenen oranda vergiyi örgüt üyelerine teslim ederken paranın PKK/KCK'ya verildiğini, paranın örgüt tarafından örgüt faaliyetlerinde kullanılacağını bildiği, aksinin kabulünün hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirilmektedir. Şüphelilerin hiçbir zorlama olmadan bilerek ve isteyerek uyuşturucu ekimi karşılığında terör örgütüne vergi verdiği, bu suretle terör örgütüne fon sağladıkları ve üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kamu davası açmak için yeterli şüpheye ulaşıldığı tespit edilmiştir."
İSTENİLEN CEZALAR
İddianamede, 111'i tutuklu 120 şüpheliden 13'ü hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, 107'si hakkında ise 'terörün finansmanı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN
2022-01-11 11:47:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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