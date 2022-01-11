Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ‘yasadışı bahisse’ savaş açtı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekiple, 100 personelle BANKO2 operasyonu ile aralarında bir derneğinde bulunduğu 11 adrese operasyon düzenledi.

Emniyetten yapıla açıklamada, yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 10 adreste yapılan arama ve inceleme sonucunda, 14 adet Harddisk, 9 adet cep telefonu, bir miktar esrar narkotik maddesi, elektrik akımını kesme ve bilgisayarları kapatmada kullanılan 2 adet kumanda, suçtan elde edildiği düşünülen 6 bin TL para ve çok sayıda bahis kuponu ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamada, yakalanan 18 şüpheliden 15’i gözaltına alındığı, 13'ü mahkemeye sevk edildiği, 4 şüpheli ise mahkemece tutuklandığı ve 11 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifadelerine yer verildi.

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