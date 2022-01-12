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Diyarbakır'da adliye önündeki silahlı kavgada 4 tutuklama

DHA

Diyarbakır'da adliye önündeki silahlı kavgada 4 tutuklama


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da adliye çıkışı taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheliden 4´ü tutuklandı, 6´sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor
Yenişehir ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'nde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. 1´i darp 5'i ise silahla olmak üzere yaralanan 6 kişi hastanede tedaviye alındı. 3 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi daha olayda kullandıkları silahlarıyla birlikte gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Nedim, Emrah ve Mehmet Salih Kayar ile Mehmet Emin İpek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-01-12 11:07:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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