Yenişehir Belediyesinden, çocuklar İçin ‘Kış Masalı’ etkinliği

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunmak adına Aile Destek Merkezleri (ADEM)’ler aracılığıyla etkinlikler düzenleyerek çocuklara çeşitli eğitimler veriyor.

Yenişehir Belediyesi, Gevher Nesibe Sultan Aile Destek Merkezin’de OkumaYazma ve Dikiş Nakış eğitimi alan annelerin çocukları eğitmenler tarafından eğitiliyor. Eğitim alan annelerin çocukları için oluşturulan oyun odasında çocuklar için "Kış Masalı Etkinliği" düzenlenerek kış mevsiminin genel özelliklerini ve doğada yaşanan değişimler çocuklara öğretiliyor. Yenişehir ilçesine bağlı Aile Destek Merkezleri aracılığıyla ilçede yetişkinlerin eğitimleri yanı sıra çocuk ve gençlere yönelik eğitimlerin de verildiğini belirten Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Geleceğimizin teminatı ve kültürümüzün taşıyıcısı olan çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alabilmeleri ve boş zamanlarını daha eğlenceli geçirebilmeleri bizler için oldukça önemlidir. Bu amaçla ADEM'lerde kalifiyeli eğitmenlerimizle çeşitli etkinlikler düzenleyip, eğitimler veriyoruz. Kış masalı etkinliği gibi eğlenceli etkinlikler sonucunda çocuklarımızın gülen yüzlerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Yaptığımız hizmetlerin ve çalışmaların bizlere bu şekilde dönüşünün olması, motivasyonumuzu daha da arttırmaktadır. Hafta içi Aile Destek Merkezlerimizin görmüş olduğu yoğun ilgiden dolayı hafta sonu da eğitimlerimizi bu merkezlerimizde sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Gevher Nesibe Sultan Aile Destek Merkezi kursiyerlerinden Ayşe Sultan, "Biz anneler, dikiş kursuna ya da okuma yazma kursuna giderken çocuklarımızı da oyun odasında hem eğitim almaları hem de eğlenmeleri için bırakıyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor. Kaymakam Beşikci'ye çok teşekkür ediyoruz, biz annelere ve çocuklarımıza böyle hizmetler sundukları için" diye konuştu.

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