Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerinde sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemizin kuzey ve doğusunda beklenen karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışların Siirt, Batman, Şırnak ve Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda bulunan Kulp ile Lice ilçelerinde 12 saatte metrekareye 21 ile 50 kilogram kuvvetli yağmur, rakımı bin 100 metre üzeri kesimlerde yer yer 20 santimetre üzeri yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Yağışların bugün akşam saat 18.00 ila yarın saat 11.00'e kadar süreceği kaydedildi.

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