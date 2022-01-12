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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miniklerden Diyarbakır tanıtım etkinliği

İHA

Miniklerden Diyarbakır tanıtım etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde eğitim gören kreş öğrencileri için "Diyarbakır Tanıtım Etkinliği" düzenledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde eğitim gören 46 yaş arası miniklerin öğrenmekten zevk alan, meraklı, araştırmacı, gözlem yapan, çözümler üretebilen, daha sağlıklı ve mutlu çocuklar olmaları için çalışmalarını sürdürüyor.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 500 çocuk, haftanın 5 günü 08.0017.00 saatleri arasında hem öğreniyor hem de düzenlenen etkinliklerle eğleniyor. Çocuk Şube Müdürlüğü, miniklere Diyarbakır’ı ve kültürünü tanıması amacıyla "Diyarbakır Tanıtım Etkinliği" düzenledi.
Kreş öğrencisi Gökçe Salık’ın "Diyarbakır" adlı şiiri okumasıyla başlayan etkinlikte kreş öğrencilerinden oluşan folklor ve koro ekibi sahne aldı. Misafirlere Diyarbakır yöresel yemeklerinin ikram edildiği etkinlikte, Çocuk Şube Müdürlüğü profesyonel halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

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