Diyarbakır’da ‘Can Dostlarımızın' 5 yıldızlı yuvası açılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mevcut haliyle günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle yenileme çalışması başlattığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmaları tamamlandı.

Vali Karaloğlu, 14 Ocak Cuma günü Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceği öğrenilirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın, yeniden modern bir şekilde dizayn ettiği 17 bin 54 metrekarelik merkezde, can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenecek tam teşekküllü ameliyathane ve laboratuvar bulunuyor.

Laboratuvar biriminde ultrason, kan sayım ve röntgen işlemlerinin gerçekleştirilebileceği yeni yuvada, 51 köpek kulübesi, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina yer alıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çevre düzenlemesi kapsamında Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 100 dut, 25 oya, 50 çınar, 60 mavi selvi, 60 top mazı, 15 boylu ateş dikeni ağacı diktiği belirtildi.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından işletileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.