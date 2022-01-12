Tahir Elçi cinayetinde incelenen hard disk boş çıktı, dönemin Başbakanı Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenme talebi reddedildi

Tahir Elçi'nin 2015'te basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ve firari 1 PKK'lı teröristin yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasına devam edildi. Önemli delillerden biri olarak kabul edilen ve bozuk olması nedeniyle mahkemenin incelenmesi için TÜBİTAK’a gönderdiği güvenlik kamerasına ait görüntülerin kaydolduğu hard diskin boş olduğu ortaya çıktı. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenme talebi ise reddedildi.

Dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te, Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı basın açıklaması sırasında, teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetmişti. Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır ile olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin yargılandığı davanın 4'üncü duruşması, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek‘ten 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi, terörist Uğur Yakışır'ın '2 polisi şehit etmek', 'ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak‘tan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi, 'Elçi'yi kastla öldürmek‘ten 20 yıl hapsi, 'polis memuru S.T.'yi öldürmeye teşebbüs‘ten 20 yıl hapsi, 'izinsiz silah bulundurmak ‘tan 5 yıl hapsi olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 45 yıl hapsi isteniyor.

Duruşma salonunda Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri ile baro başkanları ve avukatlar hazır bulundu. Sanık polisler S.T., F.T. ve M.S. ise duruşmaya bulundukları ilden SEGBİS ile bağlanırken, duruşma kimlik tespiti yapılması sonrası mahkeme başkanı, önceki duruşmada alınan kararlar doğrultusunda dosyaya eklenen belgeleri açıkladı.

Elçi ailesi avukatlarından Gamze Yalçın, önceki duruşmada alınan ara kararlardaki eksikliklere dair beyanlarda bulundu. Yalçın, dosyadaki önemli delillerden olduğunu belirttiği ve mahkemenin incelenmesini kararlaştırdığı Mardin Kebap Evi'ne ait arızalı olduğu için mavi görüntü veren 4 nolu güvenlik kamerasına ilişkin TÜBİTAK tarafından hazırlanan rapor üzerinde durdu. Yalçın, TÜBİTAK’tan gelen rapora göre, söz konusu güvenlik kamarasını görüntülerinin kaydolduğu bilgisayar hard diskinin boş olduğunu açıkladı. Bu kamaraya ait kayıtların işlenen cinayeti aydınlatabilecek önemde olması dolayısıyla incelenmesi talebinde bulunan Yalçın, "Fakat TÜBİTAK’tan gelen raporda bu hard diskin yüzde yüz boş olduğu tespit edildi. Bu delili muhafaza etmek savcılığın sorumluluğunda. Bu hususta mutlak suretle inceleme başlatılmalı. Daha önce tüm sorumlular hakkında soruşturma başlatılması talebinde bulunduk. Fakat bu talebimiz reddedildi. Bu durum aslında delillerin adli emanete alınmamasını ya da hard diskin boşaltılması sonucu doğurdu. Sorumluların tutuklanmasını talep ediyorum” dedi.

Araya giren mahkeme başkanı, hard diske herhangi bir müdahale olup olmadığının araştırılması konusunda TÜBİTAK ile gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti. Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ise, Elçi cinayeti için “siyasi suikast” diyen dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun da dinlenmesi talebinde bulundu. Avukatları dinleyen mahkeme heyeti verdiği aranın ardından devam eden duruşmada ara kararlarını açıkladı.

Mahkeme, önceki celse verilen ara kararların yerine getirilmesi, cinayet mahallini gören Mardin Kebapevi’ne ait 4 nolu kamera görüntülerinin yer aldığı ve TÜBİTAK tarafından boş olduğu raporlanan hard diskin yeniden incelenmesi ile İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan raporla ilgili sunulan taleplerin kabulüne; tüm deliller toplandıktan sonra olay yerinde keşif talebinin yeniden değerlendirilmesine, Türkiye Barolar Birliğini davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi talebini yargılamaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddeden mahkeme, duruşmayı 15 Haziran 2022'a erteledi.

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