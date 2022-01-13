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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu, Bismil Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu

İHA

Vali Karaloğlu, Bismil Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Bismil Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.
Vali Münir Karaloğlu, ilçedeki doğal yaşamı koruyacak ve Dicle Nehri’ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacak olan Bismil Atık Su Arıtma Tesisinde devam eden çalışmaları denetledi. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Karaloğlu’na devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Günlük 12 bin 500 metreküp atık suyu çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra temiz bir şekilde Dicle Nehri’ne deşarj edecek olan Bismil Atık Su Arıtma Tesisinde inşaat işlerini yakından takip eden Karaloğlu, daha sonra tesisin işleyişi hakkında brifing aldı. Bismil Atık Su Arıtma Tesisi kumyağ tutucu, BiOP tanklar, havalandırma havuzları, çöktürme tankları, çamur susuzlaştırma ve solar kurutma yapılarının yanı sıra idari ve atölye binaları yer alacak. Toplam 48 bin metrekare alan üzerine kurulu tesis Bismil ilçe merkezi ve AralıkObalı mahallelerinden toplanan evsel atık suları, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre arıtılacağı belirtildi.
DİSKİ Genel Müdürlüğü, Bismil Atık Su Arıtma Tesisinin 5 Haziran 2022’de tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

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