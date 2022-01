Yenişehir Belediyesi, çölyak hastaları için glutensiz gıda üretiyor

Diyarbakır’da, bir birinden farklı projeler ile öne çıkan Yenişehir İlçe Belediyesi, bu kez bünyesinde açmış olduğu aşçı yardımcılığı kurslarında çölyak hastaları için glutensiz gıda üretmeye başladı.

Göreve geldiği günden bu yana ilçede bir çok farklı projeyi hayata geçiren Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçede ikamet eden 148 çölyak hastası için yeni bir proje geliştirerek, hayata geçirdi. Proje kapsamında Yenişehir İlçe Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (YESMEK) bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kursunda eğitim gören kursiyerler aracılığıyla çölyak hastaları için glutensiz undan mantı, ekmek, kek, makarna, tatlı ve tuzlu kurabiye gibi ürünler üretmeye başladı.

İlçede bulunan çölyak hastalarının ekmek, makarna, pasta gibi yiyecek tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çalışmaların sürdürdüğünü belirten Kaymakam Beşikci, "Yenişehir ilçemizde ikamet eden 148 çölyak hastamıza 2021 yılı içerisinde yapmış olduğumuz desteklerimizi bu yıl artırarak sürdürmekteyiz. Yenişehir Belediyesi olarak, geçen yıl startını verdiğimiz YESMEK kurslarımız kapsamında açmış olduğumuz aşçı yardımcılığı kursumuzda eğitim alan kursiyerlerimiz, çölyak hastalarımız için glutensiz undan mantı, ekmek, kek, makarna, tatlı ve tuzlu kurabiye gibi ürünler üretmektedirler. Bizler de bu ürünleri ilçemizde ikamet eden çölyak hastalarımızın evlerine ulaştırmaktayız. Devletimizin imkanları ile vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılama gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın hayır dualarını almak onların her türlü sorun ve sıkıntısında yanlarında olduğumuzu göstermek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Aşçı Yardımcılığı Kursu Eğitmeni Sultan Eskin ise çölyak hastaları için kursiyerlerle birlikte glutensiz undan mantı, ekmek, kek, makarna, tatlı ve tuzlu kurabiyelerin büyük bir titizlikle yapıldığını aktararak, ’’Özellikle çölyak hastalarımız için her gün farklı bir ürün üretmeye çalışıyoruz. Yenişehir Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın destekleri ile bizler çölyak hastalarımız için ürünlerimizi büyük bir emek harcayarak ve severek yapmaktayız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.