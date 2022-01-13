Diyarbakır'da 6 yıl önce düzenlenen terör saldırısı şehitleri anıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru ile 3'ü çocuk 5 kişi için anma programı düzenlendi.

Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanına 13 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 40 kişinin yaralandığı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Şenol Çiftçi (29) ve kızı Mevlüde İrem Çiftçi (4), Lokman Açıkgöz (35) ile oğlu Murat Alper ve (11), kızı Ecrin Açıkgöz (2) ile polis eşi Esra Köse Başaran ilçe halkı tarafından unutulmadı.

İlçe Kaymakamlığı tarafından, saldırının meydana geldiği alanda yapılan anıt önünde düzenlenen anma programına, Çınar ilçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anma programında şehitler için Kur'anı Kerim okunması ile anıta karanfiller bırakılırken, saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı branda asıldı.

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