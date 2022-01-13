Evlat nöbetindeki babadan HDP'li Güzel'e tepki: Oğlumun hakkı senden sorulur (2)



AİLE SAYISI 253 OLDU

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2021'de 17 yaşında tekstil fabrikasında çalışırken kandırılıp, dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Enes Görmez için Diyarbakır'a gelen Çiğdem Adak, evlat nöbetine katıldı. Adak ile birlikte HDP binası önünde oturma eylemindeki aile sayısı, 253'e yükseldi.

Yaptığı araştırmayla oğlunun HDP'liler tarafından kandırılarak kaçırıldığını öğrendiğini söyleyen Çiğdem Adak, "Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlum Enes; korkma annen yanında, ağabeylerin yanında, devlet yanımızda. Gelenlerin hiçbiri hapse girmedi ve hiçbirine bir şey olmadı. Devletimiz her zaman yanımızda olacak; bir yolunu bul, kaç, annene geri gel. Orası gidilecek bir yer değil. Gençlerimizi kandırıp, aklını çeliyorlar. Yapmasınlar bunları. Annebabaların yüreğini yakmasınlar, evlere ateş düşürmesinler; artık yeter. Oğlum iş yerinde yemek molasına çıkmış, gidiş o gidiş, bir daha haber alamadık. Çocuğumun HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını biliyorum ve çocuğumu onlardan istiyorum. Benim çocuğum dağa gidecek bir çocuk değil. Çocuklarımızı kandırmasınlar, ellerini bizim çocuklarımızın üzerinden çeksinler artık, yeter. Çocuğumu geri istiyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA

2022-01-13 15:41:50



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