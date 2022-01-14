Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 şahıs ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 63 bin lira karşılığından satmak isterken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çınar İlçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 63 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Şüphelilerin ÇınarŞükürlü Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandıkları bildirilen açıklamada, “Şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada; Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 81 adet gümüş ve bronz sikke ile 3 adet yüzük olmak üzere toplam 84 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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