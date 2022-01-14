Diyarbakır'da 84 parça tarihi eser ele geçirildi



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 81 gümüş ve bronz sikke ile 3 yüzüğü satmak isteyen 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınar ilçesinde oturan şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri 63 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri Şükürlü Mahallesi´nde tarihi eserleri satmaya çalışırken yakaladı. Ekipler, otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 81 gümüş ve bronz sikke ile 3 yüzük ele geçirdi.

Tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-01-14 16:27:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.