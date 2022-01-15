Diyarbakır’da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 7 kişi operasyonla yakalandı

Diyarbakır’da, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip tarafından, ağır suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası olan 1 kişi, kasten adam öldürmeye azmettirme suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası olan 1 kişi, hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası olan 1 kişi, cinsel saldırı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan 1 kişi, silahla yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan 1 kişi, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan 1 kişi ile ruhsatsız ateşli silah bulundurma, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 2 yıl 11 ay 24 gün hapis cezası olan 1 kişi yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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