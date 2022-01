Diyarbakır’da hamsi festivali düzenlendi Etkinliğe katılan vatandaşlara 2 ton hamsi ikram edildi

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi ile Trabzon Of İlçe Belediyesi işbirliğiyle ‘Hamsi Şenliği’ düzenlenirken, etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Bu dostluğumuzdan, bu kardeşliğimizden, bu muhabbetimizden rahatsız olanlar oldu. Bugün de var. Ama onlara inat biz kardeşliğimizi, dostluğumuzu, muhabbetimizi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi ile Trabzon Of İlçe Belediyesi işbirliğiyle ‘Hamsi Şenliği’ düzenlendi. Diyarbakır merkez Sur ilçesi Dağkapı Meydanından “Halay da Bizim Horonda Bizim” sloganıyla düzenlenen şenlikte 2 ton hamsi balığı vatandaşlara dağıtılırken, şenliğe Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



“Biz kardeşliğimizi, dostluğumuzu, muhabbetimizi geliştirmeye devam ediyoruz”

Etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vali Karaloğlu, “Anadolu toprakları hepimizi birbirimize benzetmiştir aslında. Bizim inancımız, kültürümüz, medeniyetimiz, değerlerimiz, bizi birbirimize kardeş kılmıştır. Bizi birbirimize dost kılmıştır. Maalesef bu dostluğumuzdan, bu kardeşliğimizden, bu muhabbetimizden rahatsız olanlar oldu. Bugün de var. Ama onlara inat biz kardeşliğimizi, dostluğumuzu, muhabbetimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. İşte bu ve benzeri etkinliklerle insanlarımız arasında oluşturulmaya çalışılan ön yargıları kırıp atacağız. İnşallah bu etkinlikler, bu gidiş gelişler var olan ön yargıları kıracak aramızdaki sevgiyi, muhabbeti artıracak. Bugün burada Of Belediyemizin bizlere ikram edeceği hamsileri tadacağız. İnşallah onlara da bizim ciğerimizi tattıracağız. Ramazandan sonra da bu etkinliğin Ciğer Festivali Of’ta yapılacak inşallah ”dedi.



“Kürt'ün, Arab'ın, Türk'ün, Laz'ın, Çerkez'in birbirini tanımaya çok ihtiyacı var”

Vali Karaloğlu’nun ardından konuşan Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ise “Aslında bugün biz hamsi festivali yapmakla kuzeyin, güneyle, güneyin kuzeyle, doğunun batıyla buluşması noktasında bir besine kılıyoruz. Birbirimizi tanımaya ihtiyacımız var. Doğunun batıyı, batının doğuyu tanımasına, Kürtün, Arab'ın, Türk'ün, Laz'ın, Çerkez’in birbirini tanımaya çok ihtiyacı var. Biraz önce havayı, horozu seyrettik. Halaydaki gibi, horondaki gibi, el ele, kol kola, ritmik, uyumlu hareket etmemiz lazım. İnanın ki bizim başka gidecek yerimiz yok. Herkesin kalkıp gelebileceği ve kaçtığı bir Türkiye var. Bizim kaçabilecek, gidebileceğimiz bir yer yok. Sahip olduğumuz bu güzel vatana, bu güzel ülkeye, bu güzel ilçeye, sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.

Kaymakam Çiftçi’nin ardından konuşan Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da, birlikte çok güzel işler yapılabileceğine işaret etti. Sarıalioğlu, "Gerçekten bu büyük medeniyet Dicle’siyle, Fırat'ıyla burada bulunan o değerli topraklarıyla bugüne kadar yetiştirdiği değerli evlatlarıyla bundan sonra da hep birlikte bu ülkeye, bu güzel vatana inşallah çok güzel hizmetler yapacak, çok değerli evlatlar yetiştirecek. Buna yürekten inanıyorum. Bunu bugün bizi burada Bizi burada ağırlayan siz değerli Surluların, Diyarbakırlıların gözlerindeki o güzel ışıkta gördüğünü ifade etmek istiyorum. Çok değerli Diyarbakırlılar bu tip organizasyonların aramızdaki muhabbeti, aramızdaki sevgiyi, dostluğu sürekli kılacağına yürekten inanıyor ve burada olmaktan, soframızı, sofranızla paylaşmaktan ve bizleri aranızda ağırladığınızdan dolayı sizlere şükranlarımı arz ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik müzik dinletisiyle devam ederken, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve beraberindekiler vatandaşlara hamsi ikramında bulundu.

