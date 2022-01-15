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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemliler Hareketi’den “Mavi Vatan” söyleşisi

İHA

Erdemliler Hareketi’den “Mavi Vatan” söyleşisi

Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, “Mavi Vatan” için düzenlediği söyleşide emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ve gazeteci yazar Ardan Zentürk ile bir araya geldi.
Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, Mavi Vatan için konunun uzmanlarıyla Cegerxwin Kültür Merkezinde düzenlediği söyleşi ile bir araya gelirken, söyleşiye katılan Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, gazeteci yazar Ardan Zentürk ve vatandaşlar “Mavi Vatan” konulu resim sergisini gezdikten sonra salona geçtiler.
Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasıyla başlayan söyleşinin açılış konuşmasını yapan Erdemliler Hareketi Diyarbakır İl Başkanı Atilla Kaymaz, “Bugün hem gururlu ve umutlu olduğum kadar çokta üzüntülüyüm. Çok kıymetli milletvekilimiz Metin Külünk, geçirdiği ani bir rahatsızlığı nedeniyle şuanda hastanededir. Kendisine huzurlarınızda acil şifalar diliyorum. Düzlemiş olduğumuz söyleşiye de hepiniz hoşgeldiniz” dedi.
Davetleri için Kavmaz’a teşekkür eden gazeteci yazar Ardan Zentürk ise, “Böyle seçkin bir heyetle buluştuğumuz için çok gururluyuz. Diyarbakır benim çocukluk anılarımın şehirdir. Ben bir yıl bu şehrin çok önemli okulunda daimi parasız yatılı olarak okudum. 1967 yılında henüz 12 yaşındayken, şimdiki ismi Diyarbakır Anadolu Lisesi’nin bir öğrenicisi olma mutluluğunu yaşadım. Bu yüzden bu şehire ne zaman çağrıldıysam koşarak gelmişimdir. Ben belki sizden çok uzak bir coğrafyada kendi halinde yaşayıp giden bir gazeteciyim ama ben bir Diyarbakırlıyım” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından söyleşiye geçilirken, söyleşi hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

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