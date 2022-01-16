Bağlar'ın yeni yüzünde modern park

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla iki buçuk ay gibi kısa zamanda tamamladığı 25 bin metre kare büyüklüğündeki çok amaçlı park, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Bağlar Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla iki buçuk ay gibi kısa zamanda tamamladığı ve bölge halkında büyük sempatisi olan ünlü İslam alimi ve bilim insanı Ahmedi Hani'nin ismini verdiği 25 bin metre kare büyüklüğündeki çok amaçlı park projesi, spor sahalarından yürüyüş alanları ve bisiklet parkuruna kadar birçok özelliği ile çevredeki vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Celal Güzelses , Ahmedi Hasi , El Cezeri, Selahaddin Eyyubi ve Ahmed Arif gibi sanat , devlet, ilim ve bilim insanlarının anısına yapılan projelerin tabelaları asılarak önemli şahsiyetlerin isimlerine yer verildi.

17.yüzyılda yaşamış olan İslam alimi, ilim ve bilim insanı Ahmedi Hani'nin adının verildiği çok amaçlı parkın belediyenin imkanlarıyla Bağlar'a kazandırılan en büyük park ve yeşil alan projesi olduğunu ifade eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşlarımız huzur içerisinde hem dinleniyor, hem de sağlıklı yaşam için spor yapabiliyor. Son üç yılda Bağlar'ın oksijen ve dinlenme alanlarına çok ciddi katkılar sağlayarak büyük bir değişime imza atan projeleri kazandırdık. Bağlar, hak ettiği değişimi yaşamaya devam edecek" dedi.

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