Diyarbakır Emniyetinden fuhuş operasyonu: 16 şahsa 20 bin 400 lira idari para cezası uygulandı

Diyarbakır Emniyeti 2022’nin ilk 18 gününde çeşitli adreslere yaptığı operasyonlar sonucu 4 kişiye adli işlem, 16 şahsa da fuhuş yapmaktan 20 bin 400 lira idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, aile hayatını ve toplumun sosyal düzenine zarar veren fuhuş konusunda yapılan hassas saha çalışmaları neticesinde, 2022 yılının ilk 18 gününde ilimizde çeşitli adreslerde denetimler gerçekleştirilmiştir. 4 şahsa fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temini suçlarından adli işlem, 16 şahsa ise fuhuş yapmaktan toplam 20 bin 400 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.