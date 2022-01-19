Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün öğleden sonra etkili olan kar yağışıyla ulaşımın aksamaması ve vatandaşın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent genelinde kar yağışının başlamasının ardından trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Dün öğleden sonra başlayan kar yağışının ardından ekipler, kırsal ve kent merkezinde 290 personelle 7 kar küremeli tuz atma aracı, 2 kar küreme aracı, 21 greyder, 24 JCB, 9 loder, 2 kamyonet ve traktör olmak üzere toplam 66 araçla çalışıyor. 3 bin 750 kilometre yolda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kapalı olan 49 mahallenin yollarını açmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

24 saat esasına göre çalışan ekipler, trafik ve yaya güvenliği için gece yaşanacak buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşturulan kriz masasında olumsuzluklara karşı itfaiye, zabıta, Karayolları ve AFAD ekipleri hazır bekliyor. Alo 153 vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplere anında cevap veriyor.

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