Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

SANAYİ ESNAFI KEPENK AÇAMADI
DiyarbakırElazığ yolundaki 1'inci Oto Sanayi Sitesi'nde çok sayıda esnaf, yoğun kar yağışı nedeniyle iş yerlerini açamadı. İş yerlerini açabilen esnaf ise temizlik yaptı. Yokuş aşağı inen otomobil, kara saplandı. Araç, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Otomobil tamirhanesinde ustalık yapan Veysi Vural, dün öğle saatlerinden beri kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Esnaf olarak kepenkleri kapattık. Yollar buz tuttu, burada yardım istiyoruz. Mahsur kaldık, yollarımız kapalı iş yapamıyoruz. Çözüm bulunmasını istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.
Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-01-19 14:32:38
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