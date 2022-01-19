Ailelerin direnişine kar altında katılım devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailelerin direnişine kar altında katılım devam ediyor

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 871. gününde kar altında devam ediyor. Ailelerin direnişine Kars'ın Digor ilçesinden 254'üncü aile katıldı.

Ailelerin direnişine kar altında katılım devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 871. gününde kar altında devam ediyor. Ailelerin direnişine Kars'ın Digor ilçesinden 254'üncü aile katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 871. gününde de sürüyor. Kent genelinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık ve soğuk hava şartlarına rağmen eyleme gelen aileler, evlatlarını HDP’den istiyor. Ailelerin direnişine 254. aile Kars’ın Digor ilçesinden gelerek ailelere dahil oldu. Anne Kandile Yürek, 2014 yılında, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yahya Yürek için Diyarbakır'ın yolunu tuttu. Anne Yürek, oğlunun bir düğüne gittiğini ve bir daha haber alamadıklarını söyledi. Evladının acısının yüreğini yaktığını belirten Yürek, "Yüreğime köz düşürdüler. Oğlum evine dön, senin yerin ailen. Bir abisi inşaattan düştü acısına ikincisi eklenmesin. HDP’den başka kim götürür ki, oğlumu HDP’den istiyorum" dedi.
Kandile Yürek, basın açıklamasının ardından evladının fotoğrafını alarak diğer ailelere katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hastanede sağlık çalışanına silahlı ...
Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı, hastalar yolda kaldı
YEREL HABERLER Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı, hastalar ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çadırda yaşayan yaşlı vatandaşa yardım eli uzattı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çadırda yaşayan ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi soğuk havada kimsesiz vatandaşları sokakta bırakmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi soğuk havada ...
Evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu HDP götürdü, almaya geldim
YEREL HABERLER Evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu HDP götürdü, ...
Diyarbakır’da kaldırımlarda kar temizleme çalışması
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kaldırımlarda kar temizleme çalışması
Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, vatandaşlar ise halay çekti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, ...
Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy ...
Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu
YEREL HABERLER Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu
Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette
YEREL HABERLER Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette
Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları aralıksız ...
Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarına katıldı
Diyarbakır’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kriz masası kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ...
Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy ...
Diyarbakır kara teslim, araçlar yollarda kaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır kara teslim, araçlar yollarda kaldı
Diyarbakır Emniyetinden fuhuş operasyonu: 16 şahsa 20 bin 400 lira idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyetinden fuhuş operasyonu: 16 şahsa 20 ...
Diyarbakır kar yağışı etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır kar yağışı etkili oldu (2)
Yenişehir Belediyesinden karla mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden karla mücadele seferberliği
Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Kar yağışı nedeniyle okullar tatil
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Kar yağışı ...
'Uyanış Gençlik' enerji tasarrufu haftasını kutladı
YEREL HABERLER 'Uyanış Gençlik' enerji tasarrufu haftasını kutladı
Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları başladı
Asur Kalesi ve Peygamber Kabirleri çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Asur Kalesi ve Peygamber Kabirleri çevre düzenleme ...
Diyarbakır’da kar yağışı trafik kazalarına neden oldu Kar yağışıyla birlikte birçok maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, trafik kilitlendi Bazı sürücüler, kuralları hiçe sayıp bisiklet yolundan gittiler
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kar yağışı trafik kazalarına neden ...
Başkan Beyoğlu’ndan ekiplere ‘bu gece uyumak yok' talimatı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu’ndan ekiplere ‘bu gece uyumak yok' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.