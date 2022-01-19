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Evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu HDP götürdü, almaya geldim

DHA

Evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu HDP götürdü, almaya geldim


Selim KAYASerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 870´inci günde yoğun kar yağışı altında devam ederken, yeni ailenin evlat nöbetine katılmasıyla sayı 254´e yükseldi. 2014 yılında Kars´ın Digor ilçesinde 16 yaşındayken ortadan kaybolan oğlu Yahya için evlat nöbetine başlayan Kandile Yürek, " Oğlumu HDP götürdü. Buraya oğlumu almaya geldim" dedi.
Diyarbakır'da çocukları  terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 870 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.
Evlatlarının HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırıldığını belirterek  HDP Diyarbakır il binası önünde yoğun kar yağışı altında evlat nöbeti tutan ailelere 870´inci gününde, 2014 yılında Kars´ın Digor ilçesinde ortadan kaybolan oğlu Yahya için gelen Kandile Yürek´in katılımıyla evlat nöbeti tutanların sayısı 254´e yükseldi. Oğlunu alana dek HDP önünde evlat nöbeti tutmaya devam edeceğini söyleyen Kandile Yürek, şöyle konuştu:
"Kars´tan geldim. 2014´te oğlum 16 yaşındaydı. Oğlum babasıyla ilgileniyordu. Birkaç koyunumuz vardı. Fakir bir aileydik, garibandık. Oğlum bir düğüne gitti, geri gelmedi. Kandırıldı, 8 yıldır hiç görmedim. Sesini hiç duymadım. Onun acısı yüreğimizi yaktı. Oğlum evine dön. Senin yerin ailen, baban, annen, kardeşlerin seni bekliyor.  Ağabeyi inşaattan düştü öldü. Acımız ikiye katlandı. Senin acını bir daha görmeyeyim. Yahya evine dön. Ailen perişandır, baban hastadır. Artık evine dön, ciğerimiz yanıyor. Oğlumu HDP götürdü. Buraya oğlumu almaya geldim."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Serdar SUNAR
2022-01-19 15:24:18

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