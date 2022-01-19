Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı, hastalar yolda kaldı

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Şırnak’ta, yoğun kar yağışı nedeniyle ŞırnakHakkari karayolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap ilçesinde hastası olan araç rampayı çıkamayınca imdada 112 Sağlık ekipleri yetişti.



Şırnak’ta, kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışan ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde hastayı taşıyan araç rampada mahsur kalınca, 112 Acil Sağlık ekipleri, hastayı ambulansa taşıyarak ilçe merkezine götürmelerini sağladı. Bölge genelinde yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İlçe Özel İdare ekipleri, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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