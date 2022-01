Vali Karaloğlu: “Diyarbakır’da 570 kırsal mahalle yolu kapalı” Diyarbakır Valisi Karaloğlu: “483 kırsal mahallede enerji kesintisi bulunmakta” “Diyarbakır ve tüm ilçelerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara” “Diyarbakır’da 49 yılın en çok kar yağışı yağdı”

– Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışıyla ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) kriz merkezinde toplantı yaptı. Vali Karaloğlu, 570 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğunu açıkladı.

Diyarbakır'da, dün öğlen saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışıyla ilgili olarak Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, öncülüğünde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) içerisinde bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) kriz merkezinde toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, geçen sene hem Diyarbakır hem de Türkiye’nin geneli çok ciddi bir kuraklık sorunuyla karşılaştığını hatırlattı. Bu sene kar nimeti bereketini verdiğini belirten Karaloğlu, her nimetin zahmeti olduğunu söyledi. Karın bir taraftan kuraklığın ilacı, yeraltı sularının kaynağı olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Bir taraftan da kar yağdığı dönemlerde şehirlerde, köylerde yaşayan vatandaşlarımız için kısmi olarak sorun oluşturuyor. Şu anda şehirlerarası yollarımızda aslında kapalı yolumuz yok. Yani Diyarbakır Elazığ, Diyarbakır Şanlıurfa, Diyarbakır Mardin, Diyarbakır Batman ve Silvan Bitlis hattında yollarımızda kar dolayısıyla kapanma yok. Ama maalesef her kar yağışından sonra zincirsiz ve tedbirsiz özellikle tırların yatmasıyla kayması ile oluşan zaman zaman trafiğe kapanmalar oluyor. Bunları da arkadaşlar müdahale ederek kayan tırları yoldan çekerek yeniden trafiğe açmaya çalışıyoruz” dedi.



“Kırsaldaki 570 mahalle yollarımız kapalı”

Diyarbakır ve LiceKulp arasında yolların kapalı olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, “Diyarbakır merkezde meteorolojinin son ölçümlerine göre kar kalınlığı 25 santimi buldu. Şu anda Kulp ilçe merkezindeki kar kalınlığı bir metreyi geçmiş durumda. Lice Kulp arası şu anda kapalı, ekipler açmak için çabaları sarf ediyorlar. DicleHani arası yolumuz, EğilDicle arası yolumuz şu anda kapalı. Sabah ÇermikErgani ve ÇermikÇüngüş yolları da kapalıydı. Şu an itibariyle Çüngüş’e kadar yolumuz açılmış oldu. Ekipler, açmak için çaba sarf ediyorlar. Diyarbakır’ımızda bin 47 mahallemiz var. Bu bin 47 mahallenin şu anda 570‘nin maalesef kırsaldan mahalle yollarımız kapalı. Çünkü bugün önceliği il merkezine, ilçe merkezine ve daha çok ana arterlere vermiş olduk. Kırsala bugün müdahale ettiğimiz bölgeler var ama ağırlıklı olarak merkezlerde kaldığımız için kırsala çok yoğunlaşamadık. Dolayısıyla 570 mahallemizin yolu şu anda kapalı durumda” diye konuştu.



“483 kırsal mahallede enerji kesintisi bulunmakta”

Enerji ile ilgili sabahtan il merkezinde ve ilçe merkezlerinde de yer yer bazı mahallelerde sorunlar olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Şu anda il ve ilçe merkezlerinde genel bir elektrik kesintimiz yok. Ama arızalar devam ediyor, ekiplerin müdahalesi de devam ediyor. Yalnız kırsalda, şu anda kırsal mahallelerde 483 yerleşim birimimizde, mahallemizde enerji kesintimiz var, bunların da birçoğuna bölgelerde ulaşım olmayışından dolayı ekiplerin müdahalesi de zorlaşıyor. Bugünkü toplantımızın bir amacı da oydu. Ekipler arasında, ulaşımı sağlayan ekiplerle; enerji kesintilerine müdahale eden ekiplerin koordinasyonu ile en kısa sürede enerji veremediğimiz bölgelerde de enerji vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.



“Eğitimöğretime 2 gün ara”

Eğitim ve öğretimle ilgili de bilgi veren Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitimle ilgili, cuma günü ara tatiline sömestr tatiline giriyorduk. Bu gece meteorolojinin bize vermiş olduğu bilgi doğrultusunda gece 12'den sonra çok ciddi bir ayaz buzlanma olacağı, eksi 15’leri görebileceğimiz ile ilgili uyarıları var. Biz, bugünkü toplantıda almış olduğumuz kararla perşembe ve cuma günü eğitime Diyarbakır'ın tamamında 2 gün ara veriyoruz. Aynı şekilde kamu kurumlarında memur ve kamu görevlisi olarak çalışan arkadaşlardan gebe olanlar, engelli olanlar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız da aynı şekilde 2 gün idari izinli sayılacak. Cuma günü de okulları tatil ediyoruz. Cuma günü karne günü ama artık biliyorsunuz Milli Eğitim eokul üzerinden cuma sabah itibariyle çocuklarımız kendi karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız.”

Diyarbakır’da 49 yılın en çok kar yağışının olduğunu belirten Vali Karaloğlu şunları söyledi:

“Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiye göre 16 Ocak 1973 de Diyarbakır’da 65 santim kar yağmış o gün o günden bugüne en çok kar yağan gün oldu. Dün ve bugün 25 santimi geçti. Merkez için söylüyorum, bu da şu anlama geliyor, son 49 yılın en bereketli gününü ve kışını yaşıyoruz. İnşallah bu da yazın çiftçilerimizin yüzünü güldürür diye temenni ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.