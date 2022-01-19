Vali Karaloğlu: “Diyarbakır’da 570 kırsal mahalle yolu kapalı” Diyarbakır Valisi Karaloğlu: “483 kırsal mahallede enerji kesintisi bulunmakta” “Diyarbakır ve tüm ilçelerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara” “Diyarbakır’da 49 yılın en çok kar yağışı yağdı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu: “Diyarbakır’da 570 kırsal mahalle yolu kapalı” Diyarbakır Valisi Karaloğlu: “483 kırsal mahallede enerji kesintisi bulunmakta” “Diyarbakır ve tüm ilçelerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara” “Diyarbakır’da 49 yılın en çok kar yağışı yağdı”

İHA

Vali Karaloğlu: “Diyarbakır’da 570 kırsal mahalle yolu kapalı” Diyarbakır Valisi Karaloğlu: “483 kırsal mahallede enerji kesintisi bulunmakta” “Diyarbakır ve tüm ilçelerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara” “Diyarbakır’da 49 yılın en çok kar yağışı yağdı”

– Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışıyla ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) kriz merkezinde toplantı yaptı. Vali Karaloğlu, 570 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğunu açıkladı.
Diyarbakır'da, dün öğlen saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışıyla ilgili olarak Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, öncülüğünde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) içerisinde bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) kriz merkezinde toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, geçen sene hem Diyarbakır hem de Türkiye’nin geneli çok ciddi bir kuraklık sorunuyla karşılaştığını hatırlattı. Bu sene kar nimeti bereketini verdiğini belirten Karaloğlu, her nimetin zahmeti olduğunu söyledi. Karın bir taraftan kuraklığın ilacı, yeraltı sularının kaynağı olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Bir taraftan da kar yağdığı dönemlerde şehirlerde, köylerde yaşayan vatandaşlarımız için kısmi olarak sorun oluşturuyor. Şu anda şehirlerarası yollarımızda aslında kapalı yolumuz yok. Yani Diyarbakır Elazığ, Diyarbakır Şanlıurfa, Diyarbakır Mardin, Diyarbakır Batman ve Silvan Bitlis hattında yollarımızda kar dolayısıyla kapanma yok. Ama maalesef her kar yağışından sonra zincirsiz ve tedbirsiz özellikle tırların yatmasıyla kayması ile oluşan zaman zaman trafiğe kapanmalar oluyor. Bunları da arkadaşlar müdahale ederek kayan tırları yoldan çekerek yeniden trafiğe açmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kırsaldaki 570 mahalle yollarımız kapalı”
Diyarbakır ve LiceKulp arasında yolların kapalı olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, “Diyarbakır merkezde meteorolojinin son ölçümlerine göre kar kalınlığı 25 santimi buldu. Şu anda Kulp ilçe merkezindeki kar kalınlığı bir metreyi geçmiş durumda. Lice Kulp arası şu anda kapalı, ekipler açmak için çabaları sarf ediyorlar. DicleHani arası yolumuz, EğilDicle arası yolumuz şu anda kapalı. Sabah ÇermikErgani ve ÇermikÇüngüş yolları da kapalıydı. Şu an itibariyle Çüngüş’e kadar yolumuz açılmış oldu. Ekipler, açmak için çaba sarf ediyorlar. Diyarbakır’ımızda bin 47 mahallemiz var. Bu bin 47 mahallenin şu anda 570‘nin maalesef kırsaldan mahalle yollarımız kapalı. Çünkü bugün önceliği il merkezine, ilçe merkezine ve daha çok ana arterlere vermiş olduk. Kırsala bugün müdahale ettiğimiz bölgeler var ama ağırlıklı olarak merkezlerde kaldığımız için kırsala çok yoğunlaşamadık. Dolayısıyla 570 mahallemizin yolu şu anda kapalı durumda” diye konuştu.

“483 kırsal mahallede enerji kesintisi bulunmakta”
Enerji ile ilgili sabahtan il merkezinde ve ilçe merkezlerinde de yer yer bazı mahallelerde sorunlar olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, “Şu anda il ve ilçe merkezlerinde genel bir elektrik kesintimiz yok. Ama arızalar devam ediyor, ekiplerin müdahalesi de devam ediyor. Yalnız kırsalda, şu anda kırsal mahallelerde 483 yerleşim birimimizde, mahallemizde enerji kesintimiz var, bunların da birçoğuna bölgelerde ulaşım olmayışından dolayı ekiplerin müdahalesi de zorlaşıyor. Bugünkü toplantımızın bir amacı da oydu. Ekipler arasında, ulaşımı sağlayan ekiplerle; enerji kesintilerine müdahale eden ekiplerin koordinasyonu ile en kısa sürede enerji veremediğimiz bölgelerde de enerji vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Eğitimöğretime 2 gün ara”
Eğitim ve öğretimle ilgili de bilgi veren Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eğitimle ilgili, cuma günü ara tatiline sömestr tatiline giriyorduk. Bu gece meteorolojinin bize vermiş olduğu bilgi doğrultusunda gece 12'den sonra çok ciddi bir ayaz buzlanma olacağı, eksi 15’leri görebileceğimiz ile ilgili uyarıları var. Biz, bugünkü toplantıda almış olduğumuz kararla perşembe ve cuma günü eğitime Diyarbakır'ın tamamında 2 gün ara veriyoruz. Aynı şekilde kamu kurumlarında memur ve kamu görevlisi olarak çalışan arkadaşlardan gebe olanlar, engelli olanlar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız da aynı şekilde 2 gün idari izinli sayılacak. Cuma günü de okulları tatil ediyoruz. Cuma günü karne günü ama artık biliyorsunuz Milli Eğitim eokul üzerinden cuma sabah itibariyle çocuklarımız kendi karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız.”
Diyarbakır’da 49 yılın en çok kar yağışının olduğunu belirten Vali Karaloğlu şunları söyledi:
“Meteorolojiden almış olduğumuz bilgiye göre 16 Ocak 1973 de Diyarbakır’da 65 santim kar yağmış o gün o günden bugüne en çok kar yağan gün oldu. Dün ve bugün 25 santimi geçti. Merkez için söylüyorum, bu da şu anlama geliyor, son 49 yılın en bereketli gününü ve kışını yaşıyoruz. İnşallah bu da yazın çiftçilerimizin yüzünü güldürür diye temenni ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulp’ta ambulanslar karda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kulp’ta ambulanslar karda mahsur kaldı
Diyarbakır’da hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hastanede sağlık çalışanına silahlı ...
Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı, hastalar yolda kaldı
YEREL HABERLER Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı, hastalar ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çadırda yaşayan yaşlı vatandaşa yardım eli uzattı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çadırda yaşayan ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi soğuk havada kimsesiz vatandaşları sokakta bırakmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi soğuk havada ...
Evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu HDP götürdü, almaya geldim
YEREL HABERLER Evlat nöbetine katılan anne: Oğlumu HDP götürdü, ...
Diyarbakır’da kaldırımlarda kar temizleme çalışması
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kaldırımlarda kar temizleme çalışması
Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, vatandaşlar ise halay çekti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da polis ve çocuklar kar topu oynadı, ...
Ailelerin direnişine kar altında katılım devam ediyor
YEREL HABERLER Ailelerin direnişine kar altında katılım devam ediyor
Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy ...
Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu
YEREL HABERLER Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu
Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette
YEREL HABERLER Evlat hasreti çeken aileler kar altında nöbette
Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları aralıksız ...
Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu kar temizleme çalışmalarına katıldı
Diyarbakır’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kriz masası kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ...
Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy ...
Diyarbakır kara teslim, araçlar yollarda kaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır kara teslim, araçlar yollarda kaldı
Diyarbakır Emniyetinden fuhuş operasyonu: 16 şahsa 20 bin 400 lira idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyetinden fuhuş operasyonu: 16 şahsa 20 ...
Diyarbakır kar yağışı etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır kar yağışı etkili oldu (2)
Yenişehir Belediyesinden karla mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden karla mücadele seferberliği
Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Kar yağışı nedeniyle okullar tatil
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Kar yağışı ...
'Uyanış Gençlik' enerji tasarrufu haftasını kutladı
YEREL HABERLER 'Uyanış Gençlik' enerji tasarrufu haftasını kutladı
Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları başladı
Asur Kalesi ve Peygamber Kabirleri çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Asur Kalesi ve Peygamber Kabirleri çevre düzenleme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.