Sason’dan Batman’a hasta taşıyan ambulans yolda kaldı, jandarma ve köylüler seferber oldu

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Hasta taşıyan ambulans yolda kaldı. Jandarma ve köylüler seferber oldu.
Batman’da, aralıksız kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sason ve Kozluk ilçelerine gitmeye çalışan bazı vatandaşlar, Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyü yakınlarında yolda mahsur kaldı. Yolda kalan vatandaşların imdadına köyde yaşayanlar ve jandarma ekipleri yetişti. Yaklaşık 4 saat yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, traktörüyle yardıma gelen vatandaşlar ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yolları açmasıyla kurtarıldı. Sason ilçesinden Batman’a hasta taşıyan bir ambulans da jandarma ve vatandaşların desteğiyle yoluna devam etmesi sağlandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.