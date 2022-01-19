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Sason’dan Batman’a hasta taşıyan ambulans yolda kaldı, jandarma ve köylüler seferber oldu

İHA

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Hasta taşıyan ambulans yolda kaldı. Jandarma ve köylüler seferber oldu.

Sason’dan Batman’a hasta taşıyan ambulans yolda kaldı, jandarma ve köylüler seferber oldu

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Hasta taşıyan ambulans yolda kaldı. Jandarma ve köylüler seferber oldu.

Batman’da, aralıksız kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sason ve Kozluk ilçelerine gitmeye çalışan bazı vatandaşlar, Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyü yakınlarında yolda mahsur kaldı. Yolda kalan vatandaşların imdadına köyde yaşayanlar ve jandarma ekipleri yetişti. Yaklaşık 4 saat yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, traktörüyle yardıma gelen vatandaşlar ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yolları açmasıyla kurtarıldı. Sason ilçesinden Batman’a hasta taşıyan bir ambulans da jandarma ve vatandaşların desteğiyle yoluna devam etmesi sağlandı.

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